GÉNIAL AU JAPON est le projet de Blandine Peis et d’Émeline Marceau, formé début 2016 et intégré au Collectif du Fennec, qui réunit plusieurs artistes de la scène bordelaise. Dans leur musique mélant indie-pop, rock et ambiances électroniques, les boîtes à rythme percutent sans jamais froisser les sens, les synthés se dévoilent à travers leurs nappes célestes ou leurs basses épaisses, tandis que les guitares, déliées ou parfois plus distordues, rageuses et énergiques, finissent de tapisser un décor jamais figé, toujours en mouvement. Clipperton est l’association de Théo, Thomas et Vincent qui partagent les mêmes références et passions, tant musicales que culinaires. Leur nom vient d’une île française du pacifique nord découverte par un pirate anglais. Ils assemblent leurs idées pour créer une power-pop rythmée avec un chant entêtant et des mélodies de guitare intimes. Bien que teintées de mélancolie, leurs compositions sont claires et énergiques.

10€

Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence Talence Thouars Gironde



2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T23:00:00