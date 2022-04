Genia, une des rares rescapées à pouvoir témoigner sur le Block 10 d’Auschwitz Espace Desfriches Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Genia, une des rares rescapées à pouvoir témoigner sur le Block 10 d’Auschwitz Espace Desfriches, 23 avril 2022, Olivet. Genia, une des rares rescapées à pouvoir témoigner sur le Block 10 d’Auschwitz

Espace Desfriches, le samedi 23 avril à 15:00

Génia Film documentaire d’Anice Clément (2020- 80mn) Née en Pologne en 1923, Génia Goldgicht a 19 ans lorsqu’elle est déportée avec sa mère de Malines en Belgique vers Auschwitz. Entre 1943 et 1945, elle est envoyée dans le Block 10 du Stammlager, où des médecins SS mènent des expériences médicales, notamment des stérilisations sur des femmes détenues; Génia y subit des séances de radiation. C’est à Auschwitz qu’elle rencontre Aimé, déporté du convoi du 6 juillet 1942 dit des « 45 000 ». Ils se retrouvent et se marient après la Libération. Génia Goldgicht, décédée en mai 2021, était l’une des rares rescapées à pouvoir apporter un témoignage sur le Block 10 et les pratiques criminelles des médecins nazis. En présence d’Anice Clément, réalisatrice de film documentaires parmi lesquels : Survivantes (2015) ; Triangles rouges à Buchenwald (2017) ; Lili Leignel, une petite fille dans les camps nazis (2018) En partenariat avec la Mairie d’Olivet

Entrée libre sur réservation

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anice Clément Espace Desfriches 365 Rue Du Général De Gaulle 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Espace Desfriches Adresse 365 Rue Du Général De Gaulle 45160 Olivet Ville Olivet lieuville Espace Desfriches Olivet Departement Loiret

Espace Desfriches Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Genia, une des rares rescapées à pouvoir témoigner sur le Block 10 d’Auschwitz Espace Desfriches 2022-04-23 was last modified: by Genia, une des rares rescapées à pouvoir témoigner sur le Block 10 d’Auschwitz Espace Desfriches Espace Desfriches 23 avril 2022 Espace Desfriches Olivet Olivet

Olivet Loiret