Le golf rural du Chammet est situé dans le Parc Naturel Régional de Millevaches, à une altitude de 850 m. C’est un golf naturel : son architecture respecte le relief du site et les espaces naturels ont été préservés. Il offre une vue magnifique sur le lac du Chammet dans un cadre calme et verdoyant ainsi qu’ un point de vue exceptionnel sur le Plateau de Millevaches.

Pour les pratiquants : parcours 9 trous, par 35, 2700m vallonné et très varié tant par ses difficultés que ses longueurs. Practice, putting green, pro shop, location de matériel, chariot, voiturette.

Pour les non-pratiquants : Accès au practice et au putting green. Location de matériel et de balles de practice. Possibilité d’effectuer une activité de découverte du golf (matériel fourni). Se renseigner sur les conditions tarifaires auprès du golf..

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Located at the heart of the Plateau de Millevaches, this golf course stands in a natural setting at an altitude of 800m near a lake extending across 100ha. Closed in winter. Open all year round. Course features: 9 holes, 2,700m, par 35. Driving range, putting green and practice bunker. Equipment hire..

El campo de golf rural de Chammet está situado en el Parque Natural Regional de Millevaches, a 850 m de altitud. Es un campo de golf natural: su arquitectura respeta el relieve del lugar y se han conservado los espacios naturales. Ofrece una magnífica vista del lago Chammet en un entorno tranquilo y verde, así como una vista excepcional de la meseta de Millevaches.

Para los jugadores: campo de 9 hoyos, par 35, 2700m ondulados y muy variados tanto en dificultad como en longitud. Campo de prácticas, putting green, tienda de golf, alquiler de material, carro, carrito.

Para los no profesionales: Acceso al campo de prácticas y al putting green. Alquiler de equipos y pelotas de práctica. Posibilidad de realizar una actividad de descubrimiento del golf (equipo proporcionado). Solicite información sobre los precios en el campo de golf.

Der ländliche Golfplatz Chammet liegt im regionalen Naturpark Millevaches auf einer Höhe von 850 m über dem Meeresspiegel. Es handelt sich um einen natürlichen Golfplatz: Seine Architektur respektiert das Relief des Ortes und die Naturräume wurden erhalten. Er bietet einen herrlichen Blick auf den Chammet-See in einer ruhigen und grünen Umgebung sowie einen außergewöhnlichen Ausblick auf das Plateau de Millevaches.

Für Golfspieler: 9-Loch-Platz, Par 35, 2700 m, hügelig und sehr abwechslungsreich, sowohl was die Schwierigkeiten als auch die Längen betrifft. Driving Range, Putting Green, Pro Shop, Materialverleih, Golfwagen, Golfcart.

Für Nicht-Praktizierende: Zugang zur Driving Range und zum Putting Green. Verleih von Material und Übungsbällen. Möglichkeit, eine Aktivität zur Entdeckung des Golfsports durchzuführen (Material wird gestellt). Erkundigen Sie sich beim Golfplatz nach den Tarifbedingungen.

