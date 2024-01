Geneva Lux 2024 en TukTuk ou Vélo-taxi avec Welo Welo (Taxibike SA) Genève, vendredi 19 janvier 2024.

Geneva Lux 2024 en TukTuk ou Vélo-taxi avec Welo Welo (Taxibike SA) Genève 19 janvier – 4 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-19 18:00

Fin : 2024-02-04 20:30

Vivez la magie du festival Geneva LUX du 19 janvier au 4 février 2024. Explorez les installations lumineuses en TukTuk ou Vélo-taxi avec option fondue! 19 janvier – 4 février 1

Plongez dans un monde fantastique lors du festival Geneva LUX, du 19 janvier au 4 février 2024. Venez découvrir en TukTuk ou en Vélo-taxi les nombreuses œuvres lumineuses , dont certaines seront dévoilées pour la première fois, laissant place à son lot de surprises.

Installez-vous confortablement avec Welo pour une balade nocturne avec la possibilité en option de déguster une délicieuse fondue et un bon vin chaud. Un tel évènement est l’occasion idéale de se retrouver entre proches et de partager une expérience unique.

Rejoignez-nous pour célébrer cette édition spéciale, qui vous laissera des souvenirs plein la tête!

Qui? Tous publics

Où? Genève

Quand? Du 19 janvier au 4 février 2024

Welo (Taxibike SA) Chemin du 23 août, 13 Jonction Genève 1205