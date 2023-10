Cet évènement est passé Une balade gourmande et exceptionnelle à Genève : La Fondue en TukTuk Welo (Taxibike SA) Genève Catégorie d’Évènement: Genève Une balade gourmande et exceptionnelle à Genève : La Fondue en TukTuk Welo (Taxibike SA) Genève, 23 octobre 2023 12:00, Genève. Une balade gourmande et exceptionnelle à Genève : La Fondue en TukTuk Welo (Taxibike SA) Genève 23 octobre – 10 décembre Envie d’une fondue ? Réchauffez-vous lors d’une balade en TukTuk avec Welo ! Nos tours de Genève sont l’occasion de vous retrouver et déguster l’une des meilleures fondues et du bon vin local ! 23 octobre – 10 décembre 1

Une balade gourmande et exceptionnelle à Genève : La Fondue en TukTuk. Que diriez-vous d'explorer Genève tout en dégustant une délicieuse fondue à bord de nos TukTuk 100% électriques ?

Pour les personnes en quête d’une expérience gastronomique originale, Welo présente sa balade la plus demandée à Genève : la Balade Fondue. Une aventure inédite, où la tradition suisse rencontre le confort moderne.

Notre balade en TukTuk vous transporte à travers les lieux mythiques de Genève, tels que la Vieille-Ville ou le bord du lac, tout en partageant une fondue préparée avec soins par l’un des meilleurs restaurants genevois, l’Auberge de Savièse ou encore le restaurant Les Armures. Vous avez également la possibilité de déguster du vin local et des produits du terroir. Welo vous promet un moment de convivialité chaleureuse et gourmande ! Découvrez cette balade plus en détails sur notre site internet :

Welo (Taxibike SA)
Chemin du 23 août, 13
Jonction Genève 1205

