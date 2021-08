Genève, ville de vices et de plaisirs ? Place des Alpes, 20 août 2021, Genève.

Place des Alpes, le vendredi 20 août à 17:00

La Cité de Calvin évoque austérité et interdictions. Mais les Genevois et les nombreux visiteurs de la ville n’ont jamais renoncé aux divertissements de toutes sortes. Comme vous allez le découvrir, la Cité du bout du lac et ses faubourgs ont toujours offert des lieux pour s’encanailler – visibles ou cachés, autorisés ou interdits ! Allons nous promener de quartier en quartier à la recherche de ces lieux de plaisirs et de débauche d’hier et aujourd’hui. Cette ballade de deux heures à travers plusieurs siècles nous amènera dans les ruelles populaires des Pâquis et de Saint-Gervais aux places commerciales traditionnelles des Rues-Basses et de la Vieille-Ville. En chemin nous passerons par les quartiers “chauds” de la prostitution des différents époques, les casinos et lieux de jeux d’antan, les cabarets-dancings coquins…et bien plus. RDV : Devant _Chez Maxime,_ rue Sigismond-Thalberg, Place des Alpes

CHF 20/personne – inscription

Place des Alpes Rue Sigismond-Thalberg 2, 1201 Genève Genève Les Pâquis



