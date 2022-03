Volver ou Piazzolla, le tango de l’exil Théâtre des Grottes, 8 avril 2022 20:00, Genève.

8 – 10 avril Sur place 22 CHF ; 16 CHF (AVS, AI, chômeur) ; 12 CHF (étudiants et moins de 20 ans) lesmusesnomades@gmail.com, +41775038484, +33611453123

Le chemin de Piazzolla de Buenos Aires, New-York à Paris à travers d’incandescentes fresques colorées et sonores. Lumière,théâtre,musiques traditionnelles et classiques pour un univers urbain vibrant.

Un spectacle musical

Durée 75 minutes

Buenos Aires, New-York, Paris… les chemins du plus célèbre et controversé compositeur de tango sont inattendus. Dans le vent de ses pas, c’est une partie de l’Argentine qu’il a emportée. Plus il s’éloigne, plus l’évidence violente de son retour nous saisit. Le tango ne se danse plus, il s’écoute !

De l’exil à la musique, il n’y a qu’une respiration, un désir, un souffle de vie. Le temps, l’espace, le rythme qui aspire, une vibration, la transe… Une renaissance ?

Les influences qui ont façonné l’artiste argentin Piazzolla apparaissent sur scène à travers d’incandescentes fresques colorées et sonores. Le mélange de la lumière, du théâtre, des musiques traditionnelles et classiques permettent la création d’un univers urbain où les cinq musiciens jouent, parlent, grattent, frappent, grincent, zinguent ouvrant une dimension vibrante et vivante à l’histoire qui se raconte sur scène.

Une table ronde “Musique(s) en exil”

Durée : 60 minutes

Samedi 9 avril 2022 à la suite de la représentation de 19h00

Médiatrice : Orphée Mouthuy, traductrice et spécialiste de la migration

La Musique, paradoxalement universelle et culturelle à la fois, est une migrante éternelle. Immatérielle, elle se déplace par le biais des hommes et des femmes qui la portent et la transmettent. Pourtant, même si l’on parle de LA Musique, c’est plutôt DES musiques que nous devrions parler en tant que vectrices temporelles de la diversité humaine. Un musicien ou une musicienne qui s’exile emporte dans le vent de ses pas une vision de l’art des sons, des harmonies et des rythmes qui lui est propre, parfois en lien direct avec sa culture. Ce mouvement peut faire vibrer d’une nouvelle vie celui qui part et celui qui accueille. C’est à ce moment précis que la musique entre à son tour en exil pour être diffractée à travers le prisme de la rencontre. LA musique devient LES musiques, plus enrichie et plus colorée encore qu’elle ne l’était à son départ. Le passé se mêle au présent dans la création d’une nouvelle temporalité.

Une représentation “spéciale famille”

Durée : 50 minutes

Dimanche 10 avril 2022 à 11h

Un format adapté aux plus jeunes suivi d’une découverte des instruments de musique avec les artistes dans le foyer du théâtre des Grottes. L’accordéon est-il vraiment un piano à bretelles ? Saviez-vous que le bandonéon venait d’Allemagne ? Comment est-il arrivé en Argentine ? Quels étaient les premiers instruments utilisés dans le tango ?

Théâtre des Grottes Rue Louis-Favre 43, 1201 Genève, Suisse 1211 Genève Grottes et Saint-Gervais

vendredi 8 avril – 20h00 à 21h30

samedi 9 avril – 19h00 à 21h30

dimanche 10 avril – 11h00 à 12h00

dimanche 10 avril – 17h00 à 18h30