Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève. Terminus du bus 8 à Veyrier-Douane,Route du Pas de l’Echelle 111,CH-1255 Veyrier,Suisse., 22 août 2021, Veyrier.

Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève.

du dimanche 22 août au dimanche 8 mai 2022 à Terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, CH-1255 Veyrier, Suisse.

Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève. Tous les dimanches, les amoureux de randonnées pédestres se donnent rendez-vous à 10h au terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (et non à Veyrier-Tournettes, à 100 mètres de la douane à l’intérieur de la Suisse, départ à 10h05 précise) (nous attendons le bus qui part de la Gare Cornavin à 9h42). Un responsable de l’Association Genevoise des Amis du Salève (AGAS) vous y attend par tous les temps. Il n y a pas d’inscription préalable. Selon le circuit choisi, comptez 5 à 8 heures de marche [dont 3 heures de montée (800 mètres de dénivellation)]. Départ à pied du point RDV. De bonnes chaussures de marche (crampons en hiver si glace, chapeau et crème solaire en été), imper ou parapluie, passeport, argent, pique-nique et boisson ainsi qu’une bonne condition physique sont indispensables. Site internet : [http://www.rando-saleve.net](http://www.rando-saleve.net) . Contact : Tel: ++41227964133. Geneva, Switzerland : Free hikes on the Saleve. Every Sunday, let’s go hiking (a gradient of 800 metres, 3 hours hike-up). Meeting at 10 am at the terminus of bus No 8 at Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (not at Veyrier-Tournettes, 100 metres from the border direction Switzerland, departure at 10h05 sharp) (we are waiting for the bus leaving Cornavin station at 9:42 am ). A responsible (excursion leader) of the Association Genevoise des Amis du Saleve (AGAS) welcomes you in all weather. No prior registration necessary. Depending on the route chosen, you will expect a 5 to 8 hours hike. Departure of the hike from the meeting point. Hiking boots (crampons in winter if ice, hat and solar protection lotion in summer), raincoat or umbrella, passport, money, picnic and something to drink as well as good health are indispensable. Excursiones gratuitas al Salève : La “Asociación Ginebrina de Amigos del Salève” (AGAS), organiza excursiones gratuitas al Salève, todos los domingos, en grupo, sin inscripción previa; cita a las 10.00 h – terminal del bus 8 – Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (no Veyrier-Tournettes, salida 10.05 h en punto) (Estamos esperando el autobús que sale de la estación de Cornavin a las 9:42 a.m.). Contar entre 5 y 8 horas de marcha (de las cuales 3 horas de subida – 800 m de desnivel). Se recomiendan buenas botas de marcha, impermeable o paraguas, pasaporte, euros, comida y bebida (pic-nic); es indispensable tener una buena condición física. Gratis Bergwanderungen auf dem Salève Jeden Sonntag treffen sich die Liebhaber des Wanderns um 10Uhr an der Endhaltestelle des Bus 8 in Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (und nicht Veyrier-Tournette, 100 Meter vom Zoll auf schweizer Gebiet, Aufbruch um Punkt 10h05) (Wir warten auf den Bus, der am Bahnhof Cornavin um 9:42 Uhr abfährt). Ein Verantwortlicher des Genfer Vereins der Freunde des Salèves (Association Genevoise des Amis du Salève, AGAS) erwartet Sie dort bei jedem Wetter. Es gibt keine vorherige Anmeldung. Je nach gewählter Route, dauert die Wanderung 5 bis 8 Stunden, davon 3 Stunden bergauf im stetigen Rhythmus (800 Meter Höhenunterschied). Gute Wanderschuhe, im Winter Steigeisen, im Sommer Kopfbedeckung und Sonnencreme, ein oder zwei Stöcke, um das Gewicht besser zu verteilen und die Gelenke zu schonen (sie werden Ihnen dies später danken), Regenkleidung oder Schirm, Pass, Geld, Picknick und Getränke sowie eine gute körperliche Verfassung sind Voraussetzung.

Entrée libre

Terminus du bus 8 à Veyrier-Douane,Route du Pas de l’Echelle 111,CH-1255 Veyrier,Suisse. CH-1255 Veyrier, Suisse. Veyrier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

