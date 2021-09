Genève Centre d'art contemporain Genève “Genève, sa gueule” – La Ville tire son portrait Centre d’art contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

Venez sur place, remplissez une feuille biographique, faites-vous prendre en photo et participez au projet Genève, sa gueule ! Votre photo, votre parcours de vie et votre attachement à la ville participent avec de nombreux autres récits de vie à la réalisation d’un portrait de Genève. Par ce portrait, la Ville de Genève entend reconnaître la diversité de sa population et affirmer son identité multiple. [www.geneve-sa-gueule.ch](https://geneve-sa-gueule.ch/)

“Genève, sa gueule” s’installe dans la cour du Bâtiment d’art contemporain le temps du week-end d’ouverture de la biennale NO’PHOTO 2021 ! Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève

