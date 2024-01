Conférence Karl Barth : stop ou encore ? Musée international de la Réforme Genève, jeudi 18 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-18 18:30

Fin : 2024-01-18 19:30

Avec Christiane Tietz, professeure de théologie systématique à l’Université de Zurich en débat avec Christophe Chalamet, Professeur de théologie systématique à l’Université de Genève. Jeudi 18 janvier, 18h30 1

Karl Barth est un penseur majeur de la théologie chrétienne. Son œuvre est vaste. Elle donne le tournis, elle fascine et parfois rebute celles et ceux qui cherchent à s’y frotter afin d’y trouver des enseignements pour aujourd’hui.

Près d’un demi-siècle, après sa mort, Christiane Tietz, professeure de théologie systématique à l’Université de Zurich, propose la piste biographique pour interroger l’actualité du protestant bâlois dans son ouvrage Karl Barth. Une vie à contre-courant (Labor et Fides 2023). Si sa théologie est encore très lue aux Etats-Unis, en Angleterre et en Asie, elle ne l’est plus en Allemagne où on la trouve peu compatible pour faciliter le dialogue nécessaire avec la culture et les sciences.

Est-elle pour cela obsolète et dépassée ? Peut-elle inspirer des Eglises historiques qui traversent une crise majeure d’identité ? Christiane Tietz en débat avec Christophe Chalamet, Professeur de théologie systématique à l’Université de Genève.

Musée international de la Réforme Cour de Saint-Pierre 10 Cité Genève 1204

+41 22 310 24 31