Genève — Mini-Atelier Fabrication : Bee’s Wrap Espace de quartier Jonction, 29 novembre 2021, Genève.

Genève — Mini-Atelier Fabrication : Bee’s Wrap

Espace de quartier Jonction, le lundi 29 novembre à 19:00

### Intéressé.es à découvrir des méthodes et des recettes pour faire vos produits vous-mêmes ? Venez apprendre à fabriquer un Bee’s Wrap (tissus imbibé de cire d’abeille) ! Vous découvrirez les conseils sur le choix des ingrédients et les commerces où vous les procurer. Saisissez l’opportunité de discuter avec d’autres personnes à ce sujet et d’échanger des astuces. **Nous nous occupons d’apporter les ingrédients et le matériel nécessaire à la fabrication.** Afin d’assurer la sécurité de tous durant l’événement et suite aux nouvelles mesures décrétées par la Confédération, nous vous informons qu’un certificat COVID valable est obligatoire lors de cet événement. Nous nous réjouissons de vous voir !

Gratuit, inscription obligatoire sur l’agenda du site internet ZeroWaste Switzerland. Cet atelier est destiné en priorité aux habitants de la Ville de Genève

Intéressé.es à découvrir des méthodes et des recettes pour faire vos produits vous-mêmes ? Venez apprendre à fabriquer un Bee’s Wrap (tissus imbibé de cire d’abeille) !

Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T20:00:00