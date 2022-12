La vie à l’envers Maison de quartier des Pâquis, 25 janvier 2023 16:00, Genève.

25 janvier – 22 février 2023 Sur place Entrée libre https://www.instagram.com/laviealenvers2023/, https://www.facebook.com/laviealenvers2023, https://arcodis.ch/actualite/

Une manifestation tout public qui explore les liens intergénérationnels à travers une programmation culturelle éclectique.

Le focus de cette 2ème édition ? S’interroger sur la transmission et le partage des savoirs, des valeurs, des compétences, sur ce que les Seniors ont à transmettre aux jeunes générations et les jeunes générations aux Seniors et comment créer, recréer des liens après deux années de distanciation sociale.

Notre proposition ? une programmation cinéma, musique, théâtre, arts plastiques, photographie, ateliers et médiation pour petits et grands, dans laquelle vont se croiser différents regards sur la vieillesse.

Maison de quartier des Pâquis 11 rue du Môle 1202 Genève Les Pâquis

mercredi 25 janvier 2023 – 16h00 à 16h30

vendredi 27 janvier 2023 – 18h00 à 18h30

mercredi 1er février 2023 – 16h00 à 16h30

vendredi 3 février 2023 – 18h00 à 18h30

mercredi 8 février 2023 – 16h00 à 16h30

vendredi 10 février 2023 – 18h00 à 18h30

mercredi 15 février 2023 – 16h00 à 16h30

mercredi 22 février 2023 – 16h00 à 16h30