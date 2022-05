FESTIVAL DU RIRE DE GENEVE Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

FESTIVAL DU RIRE DE GENEVE Genève, 22 avril 2020 20:00, Genève. 22 – 26 avril 2020 Sur place billetterie sur rire-geneve.ch (tarif étudiants) THOMAS WIESEL – MARINA CARS – MAX BIRD – YOHANN METAY – SOIREE DECOUVERTES – VERINO au Casino Théâtre THOMAS WIESEL – MARINA CARS – MAX BIRD – YOHANN METAY – SOIREE DECOUVERTES – VERINO au Casino Théâtre Le Festival du rire de Genève revient avec une 7ème édition dont voici la programmation, fruit de plusieurs mois de travail entre le rêve et la réalité. Elle a eu le temps de mijoter, elle nous fait saliver cette septième édition, on ne tenait plus en place d’envie de la partager avec vous. C’est maintenant chose faite, accueillez-la avec enthousiasme, venez découvrir les artistes que vous ne connaissez pas, déguster ceux qui vous ont déjà conquis. Nous ne sommes pas peu fiers de cette programmation aux saveurs diversifiées, originales, parfois surprenantes, toujours convaincantes. Il ne nous reste plus qu’à la vivre à vos côtés cette belle 7ème édition, à éteindre la lumière en salle, ouvrir le rideau et allumer des éclats dans nos yeux. A très vite ! Genève geneve, 42 rue de carouge 1205 Genève Plainpalais mercredi 22 avril 2020 – 20h00 à 22h30

jeudi 23 avril 2020 – 20h00 à 23h00

vendredi 24 avril 2020 – 20h00 à 23h00

samedi 25 avril 2020 – 20h00 à 23h00

dimanche 26 avril 2020 – 20h00 à 22h30

Détails Heure : 20:00 - 22:30 Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Genève Adresse geneve, 42 rue de carouge Ville Genève lieuville Genève Genève

Genève Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

FESTIVAL DU RIRE DE GENEVE Genève 2020-04-22 was last modified: by FESTIVAL DU RIRE DE GENEVE Genève Genève 22 avril 2020 20:00 genève Genève Genève

Genève