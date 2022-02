Genève et la République des Îles Marshall: croisement de chemins MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Genève et la République des Îles Marshall: croisement de chemins MEG, 22 mai 2022, Genève. Genève et la République des Îles Marshall: croisement de chemins

MEG, le dimanche 22 mai à 14:30

Qu’est-ce qui relie Genève et la République des Îles Marshall ? Comment et pourquoi les chemins de ces lieux si lointains et différents se sont croisés ? Quelle est la réalité dramatique que les habitant-e-s de cet archipel micronésien sont venu-e-s dénoncer à Genève ? Cette visite propose de dévoiler et d’entendre ce message à travers les objets marshallais et les vidéos de la poétesse Kathy Jetñil-Kijiner.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Visite thématique de l’exposition temporaire avec Roberta Colombo Dougoud, conservatrice de la collection Océanie au MEG. Exposition temporaire. Le dimanche 22 mai à 14h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève

MEG Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Genève et la République des Îles Marshall: croisement de chemins MEG 2022-05-22 was last modified: by Genève et la République des Îles Marshall: croisement de chemins MEG MEG 22 mai 2022 genève MEG Genève

Genève