Espace de quartier Soubeyran, le jeudi 12 mai à 14:15

_Genève en poche_ offre un accès direct aux informations pratiques concernant la vie genevoise. Destinée aux habitant-e-s et personnes de passage, l’application mobile oriente ses usagers et usagères au quotidien et propose de découvrir Genève, ses lieux, ses événements et activités. Cette conférence, avec **Pierrette Frily**, formatrice UCG I-Formation, vous permettra de découvrir cette application qui offre un guide des seniors et un agenda des événements culturels, sportifs et de loisirs. **Rendez-vous le jeudi 12 mai 2022 à 14h15 à l’Espace de quartier Soubeyran. L’activité est gratuite et sans inscription.** _Autres dates et lieux:_ _26.04 Espace quartier de Plainpalais, Rue des Minoteries 3_ _16.05 Espace de quartier Saint-Jean, Quai du Seujet 32_ _17.05, Espace de quartier Jonction, Rue Michel-Simon 7_ _19.05 Espace quartier des Eaux-Vives, Rue de Montchoisy 46_ Cette activité est proposée via les activités de Cité Seniors mais également dans le cadre d’un vaste programme décliné sur la rive gauche et sur la rive droite, et qui offre aux aîné-e-s la possibilité de prendre part à leur vie de quartier. Une large palette de loisirs est ainsi déclinée. Au programme, des ateliers sur les thèmes de la santé, de l’administratif, de la sécurité, de la culture et des nouvelles technologies. **Découvrez le programme complet:** [https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)

Présentation de l'application Genève en poche, qui offre un accès direct pour les seniors aux informations pratiques concernant la vie genevoise. Le 12 mai à 14h15 à l'Espace de quartier Soubeyran.

Espace de quartier Soubeyran Rue Soubeyran 10, 1203 Genève Genève



2022-05-12T14:15:00 2022-05-12T15:30:00