Jouons ! Beethoven – Intégrale des sonates pour piano de Beethoven Conservatoire de musique de Genève, 29 avril 2022 18:00, Genève. 29 et 30 avril Sur place Entrée Gratuite http://www.cmg.ch/Beethoven intégrale des sonates de Beethoven saison#3, 4 concerts L'”Himalaya” du piano, les 32 sonates pour piano de Beethoven au Conservatoire de Musique de Genève!

Jouons! Beethoven, c’est l’intégrale des sonates pour piano de Beethoven, interprétées par les professeurs de piano du Conservatoire de Musique de Genève en 13 concerts, sur l’année 2021-2022.

PROCHAINS CONCERTS: vendredi 29 & samedi 30 avril 2022

Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève, place de Neuve 5

Vendredi 29 avril, 18h : « L’inspiration populaire »

Sonate op 10 no. 3 : Marion Jacquard

Sonate op 31 no 1 « Boiteuse » : Aurélie Bonhomme

Sonate op 79 « Alla Tedesca » Victoria Shereshevskaya Vendredi 29 avril, 19h30 : « La Nature »

Sonate op 49 no. 2 : Oriane Joubert

Sonate op. 31 no. 2 « La caille » : Ursula Von Lerber

Sonate op 28 « Pastorale »: Mayumi Balet Samedi 30 avril, 18h00 : L’Orchestre

Sonate op 7 : Daniel Fuchs

Sonate op 53 « Waldstein »: Isabelle Morel Samedi 30 avril, 19h30 : « Quasi una fantasia »

Sonate op 27 no 1 : Jean-Christophe Crapiz

Sonate op 27 no 2 « Clair de lune » : Katia Nemirovitch-Dantchenko

Sonate op 101 : Deborah Lee

Introduction aux concerts par Christophe Bitar, musicologue Conservatoire de musique de Genève place de Neuve 5 GENEVE 1204 Genève Cité vendredi 29 avril – 18h00 à 19h00

vendredi 29 avril – 19h30 à 20h30

samedi 30 avril – 18h00 à 19h00

samedi 30 avril – 19h30 à 20h30

