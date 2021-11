Genève Saint-Gervais Genève Genève Genève, ça tourne – REDUX Saint-Gervais Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Genève, ça tourne – REDUX Saint-Gervais Genève, 12 novembre 2021, Genève. Genève, ça tourne – REDUX

du vendredi 12 novembre au samedi 29 janvier 2022 à Saint-Gervais Genève

Après une première édition auréolée de succès en 2018, **_Genève, ça tourne_** revient au Théâtre Saint-Gervais en mode _**redux**_. Pionnier du genre, ce programme réunit les apparitions cinématographiques de Genève présentées sous la forme d’une installation vidéo regroupant une centaine d’extraits. L’exposition principale montre ainsi comment la ville a inspiré les créateurs, les cinéastes régionaux comme les plus célèbres réalisateurs. De _Vie Privée_ (Malle, 1962) au _Loup de Wall Street_ (Scorsese, 2013), de _La Lune avec les Dents_ (Soutter, 1966) à _Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000_ (Tanner, 1976), Genève (re)fait son cinéma ! Au programme: 111 extraits vidéo (dont une vingtaine de nouveautés depuis 2018) classés par thématiques, mais aussi une rétrospective de films et de séries incontournables projetés sur grand écran en collaboration avec le [Geneva International Film Festival (GIFF)](https://2021.giff.ch).

Entrée libre

Une installation cinéma regroupant plus de 110 extraits de films, clips et séries tournés à Genève, regroupés par thématiques. Ou comment avoir un autre regard sur la Cité de Calvin. Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T16:30:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T16:30:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-16T16:30:00 2021-11-16T20:00:00;2021-11-17T16:30:00 2021-11-17T20:00:00;2021-11-18T16:30:00 2021-11-18T20:00:00;2021-11-19T16:30:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T16:30:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-23T16:30:00 2021-11-23T20:00:00;2021-11-24T16:30:00 2021-11-24T20:00:00;2021-11-25T16:30:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T16:30:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-11-30T16:30:00 2021-11-30T20:00:00;2021-12-01T16:30:00 2021-12-01T20:00:00;2021-12-02T16:30:00 2021-12-02T20:00:00;2021-12-03T16:30:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T16:30:00 2021-12-04T20:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-07T16:30:00 2021-12-07T20:00:00;2021-12-08T16:30:00 2021-12-08T20:00:00;2021-12-09T16:30:00 2021-12-09T20:00:00;2021-12-10T16:30:00 2021-12-10T20:00:00;2021-12-11T16:30:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-14T16:30:00 2021-12-14T20:00:00;2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T20:00:00;2021-12-16T16:30:00 2021-12-16T20:00:00;2021-12-17T16:30:00 2021-12-17T20:00:00;2022-01-06T16:30:00 2022-01-06T20:00:00;2022-01-07T16:30:00 2022-01-07T20:00:00;2022-01-08T16:30:00 2022-01-08T20:00:00;2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T19:00:00;2022-01-11T16:30:00 2022-01-11T20:00:00;2022-01-12T16:30:00 2022-01-12T20:00:00;2022-01-13T16:30:00 2022-01-13T20:00:00;2022-01-14T16:30:00 2022-01-14T20:00:00;2022-01-15T16:30:00 2022-01-15T20:00:00;2022-01-16T15:00:00 2022-01-16T19:00:00;2022-01-18T16:30:00 2022-01-18T20:00:00;2022-01-19T16:30:00 2022-01-19T20:00:00;2022-01-20T16:30:00 2022-01-20T20:00:00;2022-01-21T16:30:00 2022-01-21T20:00:00;2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T20:00:00;2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T19:00:00;2022-01-25T16:30:00 2022-01-25T20:00:00;2022-01-26T16:30:00 2022-01-26T20:00:00;2022-01-27T16:30:00 2022-01-27T20:00:00;2022-01-28T16:30:00 2022-01-28T20:00:00;2022-01-29T16:30:00 2022-01-29T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Saint-Gervais Genève Adresse Rue du Temple 5, 1201 Genève Ville Genève lieuville Saint-Gervais Genève Genève