Espace de quartier Jonction, le lundi 22 novembre à 19:00

Intéressé.e par la découverte d’idées pratiques pour réduire vos déchets lors des fêtes de fin d’année ? Nous organisons un Atelier Zéro Déchet pour les personnes qui souhaitent trouver des solutions durables et respectueuses de l’environnement pour l’organisation des fêtes tel que Noël, nouvel an ou encore pour les anniversaires ! Venez découvrir les astuces à adopter pour réduire vos déchets (acheter sans emballage, acheter local, acheter bio, louer, partager, faire sois-même etc) et où trouver les magasins/sites dans votre région afin de pouvoir organiser une fête Zéro Déchet comme un.e chef.fe ! Venez rencontrer des personnes avec les mêmes valeurs et découvrir comment réaliser un paquet cadeau sans papier. Si vous désirez emballer un cadeau vous pouvez le prendre avec vous.

Gratuit, inscription obligatoire sur l’agenda du site internet ZeroWaste Switzerland. Cet atelier est destiné en priorité aux habitants de la Ville de Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T19:00:00 2021-11-22T21:00:00

