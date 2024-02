Geneva Lux dans la Cité de Calvin : un cas d’inspiration pour la Rade de Brest ? Plateau des Capucins Brest, jeudi 8 février 2024.

Geneva Lux dans la Cité de Calvin : un cas d’inspiration pour la Rade de Brest ? Plateau des Capucins Brest Jeudi 8 février, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-08 10:00

Fin : 2024-02-08 11:30

Geneva Lux, festival des lumières de la Cité de Calvin illumine la Rade de Genève chaque année. Jeudi 8 février, 10h00 1

https://fb.me/e/1nyAKQB63

Brest peut-elle s’en inspirer pour transformer son centre-ville et sa Rade en un monde enchanté de lumières ?

Connaissez-vous la Rade de Genève qui abrite sur ses rives de nombreuses institutions des Nations Unies ? L’élan créatif de son festival des lumières Geneva Lux pourrait encourager des artistes brestois à travailler avec le Collectif SPOT Genevois (Solar Power On Tour).

Prochaine édition dans la Rade de Brest ? A l’origine, le métier d’orloger (sans H) était destiné au réglage des canons.

Plateau des Capucins Brest Brest 29200 Finistère