Genève Théâtre Pitoëff Genève Geneva International Film Festival (GIFF) Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Geneva International Film Festival (GIFF) Théâtre Pitoëff, 5 novembre 2021, Genève. Geneva International Film Festival (GIFF)

du vendredi 5 novembre au dimanche 14 novembre à Théâtre Pitoëff

Le Geneva International Film Festival (GIFF) est de retour pour sa 27e édition qui se tiendra du 5 au 14 novembre 2021. Plus d’une centaine de films, séries et œuvres en réalité virtuelle invitent le public pendant dix jours à explorer, expérimenter et célébrer le 7ème art. Parmi les rencontres à ne pas manquer: Adèle Haenel, Luca Guadagnino, Riad Sattouf ou encore Zep qui accompagneront projections, rétrospectives et autres événements.

De CHF 7.- à CHF 150.-

Festival international de films, séries, installations interactives et œuvres en réalité virtuelle. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T08:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T08:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-08T08:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T08:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T08:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T08:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T08:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T08:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T08:00:00 2021-11-14T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève