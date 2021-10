GENEVA CAMERATA : HOMMAGE À RADIOHEAD Alhambra, 3 décembre 2021, Genève.

GENEVA CAMERATA : HOMMAGE À RADIOHEAD

Alhambra, le vendredi 3 décembre à 20:00

La spectaculaire rockeuse Karoline Rose se joint au Geneva Camerata pour dévoiler un hommage insolite au plus sensationnel rock band de notre temps, Radiohead ! Une performance inouïe qui fera dialoguer les célèbres chansons du légendaire groupe anglais avec des musiques issues d’univers lointains et insoupçonnés. Artiste éclectique, iconoclaste et courageuse, Karoline Rose commence la musique dans son pays natal, l’Allemagne, en participant à diverses chorales d’église, dans lesquelles elle chante régulièrement. Lors de son adolescence, elle intègre plusieurs groupes de rock, de punk et de métal. Elle se fait repérer en France alors qu’elle participe à « The Voice » à la télévision, et se retrouve catapultée dans une carrière internationale de rockeuse. Mis à part ses capacités vocales ahurissantes, Karoline Rose est une guitariste rock virtuose qui épate ses auditeurs lors de chaque concert. Elle s’est produite comme guitariste avec de nombreux artistes et groupes de l’univers pop, hard rock et métal. Elle a également participé aux concerts de célèbres artistes pop, funk et rock tels que Nina Hagen, Poni Hoax et Vic Moan. Passionnée de théâtre, de comédies musicales et de cabaret, elle décide également de se spécialiser dans ces domaines et entreprend de nombreuses collaborations avec des metteurs en scènes et des compagnies de théâtre. Récemment, elle a été l’une des stars de la comédie musicale « Mimi, Scènes de la Vie de Bohême », dirigée par Guillaume Vincent à Paris et du spectacle « H2H », donné au Festival d’Avignon. Ces dernières années Karoline Rose a fait ses débuts dans les plus grands festivals de rock en Europe, tels que Rock en Seine, Les Trans Musicales, ou encore le Great Escape Festival, et s’est produite dans le cade de nombreuses tournées. Son nouveau projet, « Brutal Pop », a été encensé par la presse et le public à travers l’Europe.

De 10.- à 25.- francs

