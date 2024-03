GENETS-TOMBELAINE/50 : animation ornithologique GONm Tombelaine Genêts, dimanche 9 juin 2024.

GENETS-TOMBELAINE/50 : animation ornithologique GONm Les oiseaux nicheurs de l’îlot de Tombelaine Dimanche 9 juin, 10h00 Tombelaine Gratuit, uniquement sur réservation, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T11:00:00+02:00

Les oiseaux nicheurs de l’ïlot de Tombelaine en baie du Mont-Saint-Michel.

Animation avec un nombre de places limitées. Réservation obligatoire auprès de Luc Loison qui fixera le lieu et l’heure de rendez-vous et les conditions matérielles de cette sortie. L’heure portée sur cette annonce n’est qu’indicative et ne correspond pas à l’heure qui sera fixée avec l’organisateur.

Contact : Luc Loison 02 33 58 11 78

Tombelaine Genêts/50 Genêts 50530 Manche Normandie