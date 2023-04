Sortie ornithologique GONm « Les oiseaux des dunes, plages et prés-salés » Parking du Lerre, 22 août 2023, Genêts.

Genêts concentre sur sa façade maritime plusieurs milieux naturels de haute valeur écologique, à savoir en particulier les dunes du Bec d’Andaine, ainsi que la plage au nord de celui-ci et évidemment les herbus.

Je propose donc de découvrir et observer les espèces qui peuplent c’est trois milieux emblématiques de la baie du mont, on pourra y observer les premières espèces à repartir en migration vers l’Afrique et les nicheurs les plus tardifs.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur.

Rendez-vous sur le petit parking du Lerre, dans le centre-bourg.

Inscription obligatoire..

2023-08-22 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-22 . .

Parking du Lerre

Genêts 50530 Manche Normandie



Genêts concentrates on its maritime frontage several natural environments of high ecological value, in particular the dunes of the Bec d’Andaine, as well as the beach in the north of this one and obviously the herbus.

I therefore propose to discover and observe the species that inhabit these three emblematic environments of the Bay of Mont, where we can observe the first species to migrate to Africa and the latest breeders.

Corentin, House of the Migratory Bird.

Meeting point on the small parking lot of the Lerre, in the center of town.

Registration required.

Genêts concentra en su fachada marítima varios entornos naturales de alto valor ecológico, en particular las dunas del Bec d’Andaine, así como la playa situada al norte de éste y, por supuesto, las hierbas.

Así pues, propongo descubrir y observar las especies que habitan estos tres entornos emblemáticos de la bahía del Mont, donde podremos observar las primeras especies en migrar de vuelta a África y las últimas reproductoras.

Corentin, Casa de las Aves Migratorias.

Punto de encuentro en el pequeño aparcamiento de Lerre, en el centro de la ciudad.

Inscripción obligatoria.

Genêts konzentriert an seiner Meeresfront mehrere natürliche Lebensräume von hohem ökologischem Wert, insbesondere die Dünen von Bec d’Andaine, den Strand nördlich davon und natürlich das Grasland.

Ich schlage daher vor, die Arten, die diese drei emblematischen Lebensräume der Bucht von Le Mont bevölkern, zu entdecken und zu beobachten. Man kann dort die ersten Arten, die wieder auf ihre Wanderung nach Afrika gehen, und die spätesten Nistenden beobachten.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur (Haus der Zugvögel).

Treffpunkt auf dem kleinen Parkplatz von Le Lerre im Ortszentrum.

Anmeldung erforderlich.

