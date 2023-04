Visite guidée du village de Genêts 4 Place des Halles, 3 août 2023, Genêts.

Ancien port de commerce près de l’évêché d’Avranches, Genêts a été et est toujours le point de convergence des chemins de pèlerinage vers le Mont Saint-Michel.

Outre ce lien à la baie et au Mont, Genêts a vu l’émergence du tourisme balnéaire et a été peint par de nombreux artistes dont Suzanne Valadon et son fils, Maurice Utrillo.

Venez découvrir ses trésors patrimoniaux et ses personnages uniques.

Durée : environ 2h

Minimum 4 personnes- maximum 10

Billetterie dans les Bureaux et Points d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie et en ligne sur le site : http://www.reservation.ot-montsaintmichel.com.

2023-08-03 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-03 . .

4 Place des Halles Bureau d’Information Touristique

Genêts 50530 Manche Normandie



A former commercial port near the bishopric of Avranches, Genêts was and still is the point of convergence of the pilgrimage routes to Mont Saint-Michel.

In addition to this link to the bay and the Mont, Genêts has seen the emergence of seaside tourism and has been painted by many artists including Suzanne Valadon and her son, Maurice Utrillo.

Come and discover its heritage treasures and its unique characters.

Duration: about 2 hours

Minimum 4 people – maximum 10

Ticketing in the Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office and online on the website : http://www.reservation.ot-montsaintmichel.com

Antiguo puerto comercial cerca del obispado de Avranches, Genêts era y sigue siendo el punto de convergencia de las rutas de peregrinación al Monte Saint-Michel.

Además de este vínculo con la bahía y el Monte, Genêts ha visto surgir el turismo balneario y ha sido pintada por numerosos artistas, entre ellos Suzanne Valadon y su hijo, Maurice Utrillo.

Venga a descubrir sus tesoros patrimoniales y sus personajes únicos.

Duración: unas 2 horas

Mínimo 4 personas – máximo 10

Entradas disponibles en las Oficinas de Turismo del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía y en línea en: http://www.reservation.ot-montsaintmichel.com

Als ehemaliger Handelshafen in der Nähe des Bischofssitzes Avranches war und ist Genêts der Knotenpunkt der Pilgerwege zum Mont Saint-Michel.

Neben dieser Verbindung zur Bucht und zum Mont erlebte Genêts auch die Entstehung des Badetourismus und wurde von zahlreichen Künstlern gemalt, darunter Suzanne Valadon und ihr Sohn Maurice Utrillo.

Entdecken Sie die Schätze des Kulturerbes und die einzigartigen Persönlichkeiten.

Dauer: ca. 2 Std

Minimum 4 Personen- Maximum 10

Kartenverkauf in den Bureaux und Points d’Information Touristique des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie und online auf der Website: http://www.reservation.ot-montsaintmichel.com

