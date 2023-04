Sortie ornithologique GONm « Le gravelot à collier interrompu et les autres oiseaux du bord de mer » Parking du Bec d’Andaine, 30 juin 2023, Genêts.

En juin, c’est la pleine saison de reproduction pour les oiseaux, et notamment pour le gravelot à collier interrompu, petit limicole migrateur qui quitte ces quartiers d’hiver en Afrique du nord et dans le sud de l’Europe pour venir nicher sur nos plages Normandes.

Je vous emmène à la découverte de ce petit oiseau discret et méconnu qui peuple nos plages l’été et dont de nombreuses menaces pèsent aujourd’hui sur sa survie chez nous.

Ce sera également l’occasion de découvrir les autres espèces d’oiseaux qui affectionne notre littoral à cette période.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur.

Inscription obligatoire..

2023-06-30 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Parking du Bec d’Andaine

Genêts 50530 Manche Normandie



June is the peak breeding season for birds, and in particular for the Red-necked Plover, a small migratory shorebird that leaves its winter quarters in North Africa and Southern Europe to come and nest on our Normandy beaches.

I will take you to discover this small, discreet and unknown bird that populates our beaches in summer and whose survival is now threatened by numerous threats.

It will also be an opportunity to discover the other species of birds that love our coastline at this time.

Corentin, House of Migratory Birds.

Registration required.

El mes de junio es la temporada alta de reproducción de las aves, y en particular del chorlitejo cuellirrojo, una pequeña ave playera migratoria que abandona sus cuarteles de invierno en el norte de África y el sur de Europa para venir a anidar en nuestras playas normandas.

Le llevaré a descubrir esta pequeña ave, discreta y poco conocida, que puebla nuestras playas en verano y cuya supervivencia se ve hoy amenazada por numerosos peligros.

También será la ocasión de descubrir las demás especies de aves que adoran nuestro litoral en esta época del año.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur.

Inscripción obligatoria.

Im Juni ist Hochsaison für Vögel, insbesondere für den Flussregenpfeifer, eine kleine Zuglimikole, die ihre Winterquartiere in Nordafrika und Südeuropa verlässt, um an unseren Stränden in der Normandie zu brüten.

Ich nehme Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu diesem kleinen, unauffälligen und unbekannten Vogel, der im Sommer unsere Strände bevölkert und dessen Überleben bei uns heute durch zahlreiche Bedrohungen gefährdet ist.

Es wird auch die Gelegenheit sein, andere Vogelarten zu entdecken, die unsere Küste zu dieser Zeit lieben.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur (Haus der Zugvögel).

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche