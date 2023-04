Vide-greniers Dans le bourg, 28 mai 2023, Genêts.

Le comité des fêtes de Genêts organise son traditionnel vide-greniers, restauration sur place le midi (saucisses, merguez, frites fraîches) et buvette.

Arrivée des exposants entre 5h30 et 8h – 1€ le mètre.

Appel à bénévoles : vous souhaitez devenir bénévoles au comité des fêtes de Genêts, faites-vous connaître au 06 62 50 79 12 ou 06 84 38 13 25..

Dans le bourg

Genêts 50530 Manche Normandie



The festival committee of Genêts organizes its traditional garage sale, catering on the spot at noon (sausages, merguez, fresh French fries) and refreshment bar.

Arrival of exhibitors between 5:30 and 8 am – 1? meter.

Call for volunteers: if you wish to become a volunteer for the Genêts festival committee, please call 06 62 50 79 12 or 06 84 38 13 25.

La comisión de fiestas de Genêts organiza su tradicional venta de garaje, con servicio de restauración a mediodía (salchichas, merguez, patatas fritas frescas) y un bar de refrescos.

Llegada de los expositores entre las 5h30 y las 8h00 – 1? por metro.

Convocatoria de voluntarios: si desea ser voluntario del comité de fiestas de Genêts, póngase en contacto con el 06 62 50 79 12 o el 06 84 38 13 25.

Das Festkomitee von Genêts organisiert seinen traditionellen Flohmarkt. Mittags gibt es vor Ort Essen (Würstchen, Merguez, frische Pommes frites) und einen Getränkestand.

Ankunft der Aussteller zwischen 5:30 und 8:00 Uhr – 1? pro Meter.

Aufruf an Freiwillige: Wenn Sie sich als Freiwillige/r für das Festkomitee von Genêts engagieren möchten, melden Sie sich bitte unter 06 62 50 79 12 oder 06 84 38 13 25.

