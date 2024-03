GENETS/50 : animation ornithologique GONm La Vachère Genêts, dimanche 22 septembre 2024.

GENETS/50 : animation ornithologique GONm Les oiseaux de la baie à marée haute Dimanche 22 septembre, 09h00 La Vachère Gratuit et sans réservation.

Les oiseaux sont plus proches du rivage à marée haute. Ce sera donc l’occasion d’observer limicoles, hérons et laridés plus aisément à partir du bec d’Andaine.

Rendez-vous : 9h00 Lieu-dit La Vachère Genêts/50

Covoiturage possible : 8h30 Place Carnot 50300 Avranches

Conatc : Luc Loison 02 33 58 11 78

