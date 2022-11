RADIO VESPA L’ETNICK Geneston Catégories d’évènement: Geneston

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Radio Vespa a choisi de rendre hommage à la chanson française, ce joyau mêlant musique et littérature poétique,

à l’aide de deux instruments originaux : • La planche à laver, sorte d’ustensile sanitaire détourné, né il y a un siècle à la Nouvelle Orléans,

• L’accordéon électronique, autre accessoire tout aussi bizarre issu du croisement entre un piano à bretelles et un ordinateur. Un challenge relevé avec légèreté, swing et bonne humeur grâce à Bobby Lapointe, Pierre Vassiliu ou Nino Ferrer… sans oublier bien sûr les Maîtres du genre, les Gainsbourg, Dutronc, Brassens et consorts dont les chansons, servies par deux instruments insolites, prennent ici de nouvelles couleurs ! L’ETNICK 83 avenue de Bretagne, 44223 Geneston 44140 Geneston Loire-Atlantique

https://www.facebook.com/letnickbar/ L’Etnick propose bières et vins.

Dans une ambiance conviviale autour du jeu samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30

