Générations post-réfugiées : Les descendants de réfugiés d’Asie du Sud-Est en France Médiathèque Jean-Pierre Melville, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Le média Koï et la médiathèque Jean-Pierre Melville vous invitent à une rencontre-débat autour du livre « Générations post-réfugiées : Les descendants de réfugiés d’Asie du Sud-Est en France » (Presses universitaires de France, 2023), codirigé par Khatharya Um & Hélène Le Bail. Avec Hélène Le Bail, Mathieu Pheng, et Boulomsouk Svadphaiphane.

Depuis la réinstallation massive de réfugiés du Vietnam, du Laos et du Cambodge, principalement aux États-Unis, mais aussi en France, les communautés d’Asiatiques du Sud-Est ont connu un tournant avec les générations nées dans la diaspora : les générations post-réfugiées. Ces descendants de réfugiés ont, inévitablement, une expérience différente de la France par rapport à leurs parents et les liens qu’ils construisent avec le pays de leurs ancêtres le sont tout autant.

Privilégiant la parole et les points de vue des générations post-réfugiées, ce livre engage un dialogue autour des questions d’identité, de représentation, de citoyenneté, d’appartenance et de mobilisation des Asiatiques du Sud-Est en France, tout en les replaçant dans le contexte plus large des effets à long terme du traumatisme historique, du déplacement forcé, des politiques d’asile et des relations ethno-raciales en France.

Faisant dialoguer les perspectives scientifiques, littéraires et artistiques, l’ouvrage Générations post-réfugiées : Les descendants de réfugiés d’Asie du Sud-Est en France (Presses universitaires de France, 2023), codirigé par Khatharya Um & Hélène Le Bail, permet de développer une approche sensible, propice à la prise en compte de voix minoritaires, et de mettre en lumière, non pas une identité ou une culture spécifique, mais un concentré d’expériences individuelles et collectives, à partager.

Avec :

Hélène Le Bail , co-autrice de « Générations post-réfugiées », chargée de recherche au Cnrs ;

, co-autrice de « Générations post-réfugiées », chargée de recherche au Cnrs ; Mathieu Pheng , réalisateur de documentaires et de reportages ;

, réalisateur de documentaires et de reportages ; Boulomsouk Svadphaiphane, scénariste, réalisatrice, productrice, photographe

La rencontre sera modérée par Julie Hamaïde, fondatrice du média Koï.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE RENCONTRE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 AVRIL.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Presses universitaires de France Générations post-réfugiées