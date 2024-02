Générations Grenade # 2 Fondation Vasarely Aix-en-Provence, samedi 8 juin 2024.

Ma recherche permanente d’inconnu et de déséquilibre pousse les jeunes adolescents du Groupe Grenade dans une folie de mouvements jusqu’au-boutistes, dynamiques et survoltés. Josette Baïz

Némésis

Directement inspiré du personnage mythologique, Maxime Bordessoules, également danseur de la Compagnie Grenade, chorégraphie sa pièce en 4 tableaux, abordant librement et de manière abstraite les thématiques issues des histoires de la mythologie. (durée 15 min)



25ème Parallèle

Comme une respiration, Josette Baïz propose 25ème Parallèle, pièce lauréate du Concours de Bagnolet en 1982. (durée 8 min)



Attractor de la chorégraphe australienne Lucy Guerin



La fusion inhabituelle entre des mélodies lyriques et des voix de heavy metal emmène les danseurs du Groupe Grenade dans une folie de mouvements survoltés et extatiques (durée 9 min)



Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 20:00:00

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@josette-baiz.com

