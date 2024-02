Générations Grenade #1 Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, dimanche 14 avril 2024.

Générations Grenade #1 Place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tout au long de cette Biennale, la chorégraphe aixoise Josette Baïz invente un voyage multiforme entre hip hop et danse contemporaine à travers Grenade et le groupe Grenade.

Josette Baiz a crée le groupe Grenade pour les enfants et les adolescents en 1992 et la Compagnie Grenade en 1998.

Grenade, c’est une énergie, c’est l’amour du métissage et l’ouverture sur le monde, une ode éternelle à la spontanéité et à la fraîcheur.



Au programme de ce premier rendez-vous



The Roots de Kader Attou

L’un des chorégraphes majeurs de la scène hip-hop française est revisité par l’énergie turbulente de Grenade



SIAS des Filles de Mnémosyne

Le collectif de danse porté par Maxime Bordessoules et Rémy Rodriguez, eux même issus de la compagnie Grenade, propose une vision très rythmique du défilé de mode.



A partir de 6 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

