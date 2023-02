GENERATIONS GOLDMAN (Paris) LE 13EME ART, 17 juin 2023, PARIS.

GENERATIONS GOLDMAN (Paris) LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 20:30 (2023-06-17 au ). Tarif : 25.0 à 55.0 euros.

Les Choeurs de France présentent ce spectacle. GENERATIONS GOLDMAN Avec plus de 25000 spectateurs, la tournée Générations Goldman 2022 par les Choeurs de France revient à Paris pour deux concerts exceptionnels le samedi 17 juin 2023.Après le Grand Rex, c’est au théâtre du 13eme Art que nous vous proposons de nous retrouver, pour deux représentations dédiées à Jean-Jacques Goldman, celui qui a marqué plusieurs générations, celui qui est attentif à l’histoire et aux artistes qui ont croisé sa route.De « Il suffira d’un signe » aux Restos du Coeur, de « Il changeait la vie » à « J’irai où tu iras », les 200 choristes revisiteront l’œuvre de l’auteur-compositeur et vous feront vibrer au son de ses plus belles mélodies. Générations Goldman, un spectacle à ne pas manquer.Les Choeurs de France, passeurs d’émotions. Durée 2h00 N° téléphone accès PMR : 01 48 28 46 46 Les Choeurs de France Les Choeurs de France

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

