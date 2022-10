Générations battle of portraits – Fabrice Ramalingom Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

D'abord il y a Jean, dansant encore à plus de 70 ans. Puis vient Hugues, un jeune homme de tout juste 23 ans, qui a la vie devant lui. Pile entre les deux âges, Fabrice Ramalingom les a rencontrés au cours de ses projets chorégraphiques. Avec la pièce Générations – battle of portraits il réunit les deux hommes qui se confrontent dans un battle sans haine, un cercle où chacun offre le meilleur de sa danse. Sur les corps, on observe le passage du temps et on s'interroge : Comment vivre avec ce que l'on est ? Comment accepter qu'on ne soit plus ou pas encore ?

