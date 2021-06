Lille Temple de Lille Lille, Nord Générations Baroques #1 Temple de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Générations Baroques #1 Temple de Lille, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lille. Générations Baroques #1

Temple de Lille, le samedi 19 juin à 18:00

**Générations Baroques #1 : un concert des étudiants des classes préparatoires à l’enseignement supérieur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille.** Au programme : Couperin, Barrière, Dall’Abaco, Telemann… Entrée gratuite, avec **réservation obligatoire : [unautresoufflelille@gmail.com](mailto:unautresoufflelille@gmail.com)**

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

L’association « Un autre souffle » présente : Temple de Lille 15 rue Jeanne d’Arc lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T18:00:00 2021-06-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Temple de Lille Adresse 15 rue Jeanne d’Arc lille Ville Lille lieuville Temple de Lille Lille