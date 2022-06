Générations auturines : course landaise

Générations auturines : course landaise, 17 juin 2022, . Générations auturines : course landaise

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 23:00:00 EUR 12 Générations Aturines – Le Cinquantenaire des Arènes Maurice Lauche ••

Pour fêter les 50 ans des arènes, le Club Adèle Pabon vous propose un spectacle inédit avec la participation de nombreux aturins en piste.

Ils vous seront dévoilés les jours précédents ce spectacle. 19 h 00 :

Sur les allées de l’Adour, à proximité des arènes

> Repas Coursayre à 12 €

AXOA DE VEAU et ses pommes vapeurs, tarte aux pommes, café et un verre de vin compris

> LOU TIAP COURSAYRE

Barquettes de cœurs / frites

Barquettes de moules / Frites 21 h 00 : Générations Aturines

Musique : Union Musicale de Saint Justin

Débisaire : Adrien DESCAZAUX

Ganadéria DUSSAU

Cuadrilla Alexandre Brethes

Entrée Générale : 12 €

Licencies et AJC : 5 €

Gratuit jusqu’à 16 ans

A l’issue de la course landaise, LOU TIAP COURSAYE ré-ouvre ses portes pour partager vos impressions autour d’un verre ou plusieurs avec modération. Générations Aturines – Le Cinquantenaire des Arènes Maurice Lauche ••

Pour fêter les 50 ans des arènes, le Club Adèle Pabon vous propose un spectacle inédit avec la participation de nombreux aturins en piste.

Ils vous seront dévoilés les jours précédents ce spectacle. 19 h 00 :

Sur les allées de l’Adour, à proximité des arènes

> Repas Coursayre à 12 €

AXOA DE VEAU et ses pommes vapeurs, tarte aux pommes, café et un verre de vin compris

> LOU TIAP COURSAYRE

Barquettes de cœurs / frites

Barquettes de moules / Frites 21 h 00 : Générations Aturines

Musique : Union Musicale de Saint Justin

Débisaire : Adrien DESCAZAUX

Ganadéria DUSSAU

Cuadrilla Alexandre Brethes

Entrée Générale : 12 €

Licencies et AJC : 5 €

Gratuit jusqu’à 16 ans

A l’issue de la course landaise, LOU TIAP COURSAYE ré-ouvre ses portes pour partager vos impressions autour d’un verre ou plusieurs avec modération. Générations Aturines – Le Cinquantenaire des Arènes Maurice Lauche ••

Pour fêter les 50 ans des arènes, le Club Adèle Pabon vous propose un spectacle inédit avec la participation de nombreux aturins en piste.

Ils vous seront dévoilés les jours précédents ce spectacle. 19 h 00 :

Sur les allées de l’Adour, à proximité des arènes

> Repas Coursayre à 12 €

AXOA DE VEAU et ses pommes vapeurs, tarte aux pommes, café et un verre de vin compris

> LOU TIAP COURSAYRE

Barquettes de cœurs / frites

Barquettes de moules / Frites 21 h 00 : Générations Aturines

Musique : Union Musicale de Saint Justin

Débisaire : Adrien DESCAZAUX

Ganadéria DUSSAU

Cuadrilla Alexandre Brethes

Entrée Générale : 12 €

Licencies et AJC : 5 €

Gratuit jusqu’à 16 ans

A l’issue de la course landaise, LOU TIAP COURSAYE ré-ouvre ses portes pour partager vos impressions autour d’un verre ou plusieurs avec modération. romain carrere dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville