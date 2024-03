GÉNÉRATION TUBES 80’S Palavas-les-Flots, dimanche 21 avril 2024.

GÉNÉRATION TUBES 80’S Palavas-les-Flots Hérault

De 12h30 à 17h Generation tubes 80’s par Lucas, ses musiciens et danseuses avec repas-spectacle et animation dansante Tarif 45€ (repas, spectacle et animation dansante inclus) Infos et réservations 06 75 50 71 12

De 12h30 à 17h Generation tubes 80’s par Lucas, ses musiciens et danseuses avec repas-spectacle et animation dansante Tarif 45€ (repas, spectacle et animation dansante inclus) Infos et réservations 06 75 50 71 12

Programme

– Repas-spectacle à partir de 12h30 Apéritif de bienvenue, vol au vent aux fruits de mer, émincé de bœuf aux oignons des Cévennes, assiette de fromage, tarte aux pommes et boissons comprises (eau, vins, kir et café)

– De 14h à 17h Spectacle et animation dansante avec diffusion des plus grands tubes des années 80 et la présentation du nouvel album de Lucas « Génération tubes 80 » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 12:30:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

189 Avenue de Saint-Maurice

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

L’événement GÉNÉRATION TUBES 80’S Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-02-29 par OT PALAVAS-LES-FLOTS