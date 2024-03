GENERATION SPORTS ATLANTIC Le Hameau des Ecureuils Vieux-Boucau-les-Bains, dimanche 4 août 2024.

GENERATION SPORTS ATLANTIC dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 12 août Le Hameau des Ecureuils 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T00:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-12T00:00:00+02:00 – 2024-08-12T23:59:00+02:00

Dans ce séjour, il est proposé des activités nautiques dites dificiles d’accès géographiquement et financièrement à des jeunes âgés de 06 à 17 ans.

L’objectif est la découverte, l’initiation et/ou le perfectionnement aux sports aquatiques et la découverte d’un département riche en histoire et en patrimoine « Les Landes ».

Durant ce séjour, avec un hébergement en dur à 800 mètres de la plage, les jeunes auront différentes activités :

SURF : 1 séance d1h effective

BODY : 1 séance d1h effective

PADDLE : 1 séance d’1h effective

SAUVETAGE CÔTIER : 1 séance d’1h effective

CATAMARAN : 1 séance d’1h effective

ATLANTIC PARK : 1 journée

NETTOYAGE DU LITTORAL : ½ journée sur inscription

Les activités nautiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat, du pôle nautique de Soustons.

Le Hameau des Ecureuils 40480 Vieux Boucau les Bains Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.asso-jad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674315844 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.jade24@gmail.com »}]

plage été