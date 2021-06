Vieux-Boucau-les-Bains Centre de Vacances Le Boucalai Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Génération Sports Atlantic Centre de Vacances Le Boucalai Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Génération Sports Atlantic Centre de Vacances Le Boucalai, 1 août 2021-1 août 2021, Vieux-Boucau-les-Bains. Génération Sports Atlantic

du dimanche 1 août au dimanche 8 août à Centre de Vacances Le Boucalai

Le séjour est axé sur les activités nautiques avec une sensibilisation à l’environnement. Les jeunes pourront pratiquer : du surf, du bodyboard, du catamaran, du canoé, du sauvetage cotier……… Ils auront également une sensibilisation à l’environnement et à l’écosystème maritime local, également sur le tri des déchets et un nettoyage sur volontariat du littoral est proposé aux jeunes.

600

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de Vacances Le Boucalai 40480 Vieux Boucau Les Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T00:30:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Centre de Vacances Le Boucalai Adresse 40480 Vieux Boucau Les Bains Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Centre de Vacances Le Boucalai Vieux-Boucau-les-Bains