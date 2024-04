Génération Multivers Salon Pop Culture 3éme Edition espace Pierre Lanson Saint-Denis-en-Val, samedi 27 avril 2024.

Génération Multivers Salon Pop Culture 3éme Edition Bonjour à tous, Génération Multivers vous présente la 3ème édition de son salon Pop Culture.

Expositions, V.I.P, dédicaces, boutiques, artistes, artisans, manga, défilé cosplay, comics, animation… 27 et 28 avril espace Pierre Lanson Infos billetterie:

Gratuit pour les moins de 10 ans

1 journée 6€

2 journées 11€

1 journée PMR 3,50€

2 journées PMR 5,50€

https://generation-multivers45.s2.yapla.com/fr/event-50245?fbclid=IwAR38Zy7fkx9IBaExw2B832UsdRkmu_IfsN-q1rrfAypqZtan4ncSXJ4H_iE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Bonjour à tous, Génération Multivers vous présente la 3ème édition de son salon Pop Culture.

Au programme:

– Des animations : Conférences manga, conférences avec les Acteurs, karaoké Geek, parade et défilé cosplay, initiations au sabre laser etc…

– Des boutiques : Artistes, artisanat, figurines etc…

– Dédicaces avec nos V.I.P :

* Bô Gaultier de Kermoal acteur (Kaamelott, La tour montparnasse infernal, Asterix)

* Nicolas Gabion acteur/comédien de théâtre (Kaamelott)

* Dominique Vallée actrice/voix Française (Piper de la série Charmed, Poison Ivy de l’animé batman, Maléfique de la série Once Upon a Time)

* Charlotte Joriot Mangaka de la région Orléanaise

* Loiki Nihon Mangaka O.S.E.

– Présence de cosplayeurs Star Wars, Star Trek, Furry, Manga, Ghostbuster…

– Des expo, des jeux de rôle, des jeux vidéo et plein d’autres surprises encore.

En choisissant d’organiser un salon de la culture populaire, nous souhaitons offrir une plateforme à tous ceux qui partagent notre amour pour les univers fantastiques, la science-fiction, les jeux vidéo, la bande dessinée et bien plus encore.

Nous pensons que la culture populaire a un rôle important à jouer dans notre société, en rassemblant des personnes de toutes origines et en favorisant l’échange et le dialogue.

Cet événement que nous mettons en place pour la 3ème année consécutive est à but caritatif.

Lors de ce week-end du 27 et 28 avril 2024 à l’espace Pierre Lanson de Saint Denis en Val, nous récolterons des fonds via notre vente de goodies, via la billetterie et via une vente aux enchères.

Ces fonds seront reversés aux profits des associations Bada – Boum pour le service pédiatrique du CHU d’Orléans et Les Blouses Roses – Orléans

espace Pierre Lanson 165 rue du Bourgneuf 45560 Saint denis en val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « generation.multivers@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0782678441 »}, {« type »: « link », « value »: « https://generationmultivers.wixsite.com/generation-multivers/convention-generation-multivers »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/6FGRBYrzF »}]

pop culture manga