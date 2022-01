Génération montante Caen, 5 février 2022, Caen.

Génération montante Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen

2022-02-05 – 2022-02-27 Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

Pour sa 6e grande manifestation photographique à l’hôtel de ville, Surface sans cible promeut le travail de jeunes artistes. Dix jeunes talent, âgés de moins de 30 ans et parrainés par dix artistes de l’association, sont exposés dans la salle du Scriptorium.

Surface Sans Cible propose, cette année, une série de face à face entre photographes du collectif et nouveaux talents, souvent jeunes. Des duos se sont formés, des regards se sont croisés, entre parrainages et rencontres artistiques, ces couples d’images proposent, en miroir, leur travail de photographes.

Horaires :du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 16h30les samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17hles dimanches de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

Photo : L’homme dans la ruelle / Matheo Floc’h – SSC

http://surfacesanscible.fr/WP/

dernière mise à jour : 2022-01-21 par