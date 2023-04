Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle, 21 mai 2023, Paris. Le dimanche 21 mai 2023

de 15h00 à 16h15

.Tout public. A partir de 7 ans. payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Le 21 mai à 15h, découvrez le fleuron de la musique classique au cœur du Parc de Bagatelle. Les Musicales de Bagatelle fêtent leurs 15 ans ! Créé en 2008, le festival « Les Musicales de Bagatelle » est LE rendez-vous incontournable pour découvrir les jeunes artistes lauréats de la Fondation Banque Populaire et l’occasion pour la Fondation de mettre en valeur son action en faveur de la musique classique et contemporaine qu’elle mène depuis trente ans. Le temps d’un week-end, à travers 4 concerts exceptionnels, les lauréats de la Fondation Banque Populaire, qu’ils soient interprètes ou compositeurs, exprimeront leur talent les 20 et 21 mai prochain, au cœur du Parc de Bagatelle à Paris. Le dimanche 21 mai à 15h, ce sont les jeunes lauréats de la Fondation Banque Populaire que nous vous proposons de découvrir. Ils viennent de remporter l’aide de la Fondation Banque Populaire, vous ne les connaissez pas encore, mais ils sont l’avenir de la scène musicale. Chaque année, le festival prend plaisir à vous faire découvrir l’émergence musicale. Ils viennent des quatre coins du monde pour étudier en France et enrichir notre paysage musical. Et en guise d’ouverture à l’internationale, la Fondation vient d’initier un partenariat avec la Villa Médicis. Une création du compositeur Samir Amarouch, pensionnaire à Rome, sera donnée en création mondiale lors des Musicales de Bagatelle. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Manon Galy (violon), Iris Scialom (violon), Emmanuel Coppey (violon), Sandro Compagnon (saxophone), Rémy Reber (guitare électrique), Jean-Etienne Sotty (accordéon), John Gade (piano), Jorge Gonzalez Buajasan (piano), Quatuor Agate (cordes), Elisabeth Angot (composition), Samir Amarouch (composition). Programme : Eugène Ysaÿe : Ballade – 3e sonate pour violon seul (Iris Scialom) Elisabeth Angot : Quatuor Claude Debussy : Sonate pour violon et piano (Manon Galy & Jorge Gonzalez Buajasan) Samir Amarouch : Trio pour saxophone, guitare et accordéon Paul Dukas : L’apprenti sorcier (Emmanuel Coppey & John Gade) Dinuk Wijeratne : The disapperance of Lisa Gheradini (quatuor Agate) Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp 75016 Paris Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/concert/generation-fondation-banque-populaire/

Libre de droit Quatuor Agate

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Orangerie du Parc de Bagatelle Adresse Grille d'Honneur, allée de Longchamp Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Orangerie du Parc de Bagatelle Paris

Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle 2023-05-21 was last modified: by Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle 21 mai 2023 Orangerie du parc de bagatelle Paris Paris

Paris Paris