Génération @ Aix – Vents & Pianos Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Génération @ Aix – Vents & Pianos Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique, 15 avril 2023, Aix-en-Provence . Génération @ Aix – Vents & Pianos 380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

2023-04-15 12:00:00 12:00:00 – 2023-04-15

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 12 37 Nous retrouverons ainsi deux solistes et chambristes prestigieux : David Kadouch, prodige du piano remarqué pour ses enregistrements de Beethoven et de Schumann et Tanguy de Williencourt, qui poursuit également une carrière internationale florissante.



Avec Rafael Angster, Amaury Viduvier, Nicolas Ramez et Philibert Perrine, ils interprètent un ensemble d’œuvres de la célèbre triade viennoise Mozart-Beethoven-Schubert, formant ainsi un concert plein de verve, d’énergie et de tendresse.



● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) / Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur, KV452

● Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur, op. 16

● Franz Schubert (1797-1828) / Fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur, D.940. Le deuxième rendez-vous Génération @ Aix est consacré aux instruments à vent et au piano. Festival de Pâques Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Conservatoire Darius Milhaud - musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Ville Aix-en-Provence lieuville Conservatoire Darius Milhaud - musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Génération @ Aix – Vents & Pianos Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 2023-04-15 was last modified: by Génération @ Aix – Vents & Pianos Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 15 avril 2023 380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud - musique Bouches-du-Rhône Conservatoire Darius Milhaud - musique danse et art dramatique Aix-en-Provence danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône