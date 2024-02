Génération @ Aix Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Génération @ Aix Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, de jeunes talents sont réunis sous le patronage bienveillant d’un maître de la musique de chambre.

Récent lauréat d’un Grammy Award, le violoniste Gil Shaham, pédagogue et concertiste internationalement réputé, se prête au jeu de ce mentorat. Autour de lui, la violoniste Aubree Oliverson, remarquée au Festival de Verbier, l’altiste Karolina Errera, gagnante du concours Yuri Bashmet, le violoncelliste ukrainien Aleksey Shadrin, quatrième prix du concours Reine Élisabeth et le pianiste Federico Gad Crema, lui aussi, l’un des virtuoses les plus prometteurs de sa génération. Leur programme passionnant comprend les quintettes avec piano et cordes de Dvořak et de Chostakovitch qui offrent tous deux de larges espaces à l’expression et à la virtuosité de chaque instrumentiste. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

