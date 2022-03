Génération @ Aix Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 11 36 Le concert Génération @ Aix invite de jeunes musiciens promis à une prestigieuse carrière, tels les violoncellistes Edgar Moreau et Bruno Philippe ou l’altiste Adrien La Marca qui y ont vécu leurs premiers triomphes.



Génération @ Aix, c’est aussi le pari d’une génération exceptionnelle associée à un musicien de renom international. Cette année, autour d’un programme entièrement dévolu à Schumann, l’immense pianiste Nelson Goerner s’entoure d’un trio de jeunes pousses composé du prodige du violon Emmanuel Coppey – déjà invité au concert Hannigan en 2021, du tout jeune Paul Zientara et de la violoncelliste Olivia Gay, déjà connue des mélomanes aixois depuis son récital aux Nocturnes Sainte-Victoire. Ensemble baroque bien connu des Aixois, Café Zimmermann rayonne aujourd’hui dans l’Europe entière tout en conservant ce lien affectif à la ville qui l’accueille en résidence depuis plus de dix ans. Le concert Génération @ Aix invite de jeunes musiciens promis à une prestigieuse carrière, tels les violoncellistes Edgar Moreau et Bruno Philippe ou l’altiste Adrien La Marca qui y ont vécu leurs premiers triomphes.



