Génération ABBA Déols, 19 novembre 2022, Déols.

Génération ABBA Rue Eugène Viollet-Le-Duc Déols

2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19

Déols 36130 Rue Eugène Viollet-Le-Duc 36130

C’est plus qu’un concert, c’est une occasion de faire la fête et retrouver l’euphorie des années disco. Toutes les générations reprennent ensemble ces tubes interplanétaires. Un spectacle inoubliable ! ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » affiche plusieurs tournées mondiales au compteur, le spectacle a déjà attiré plus de 3 000 000 de spectateurs, dans plus de 65 Pays. Les 6 artistes de ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » réincarnent ABBA sur scène et transportent le public au coeur d’un spectacle où l’on vient pour faire la fête. En reproduisant fidèlement l’univers du quatuor légendaire, le groupe replongera le public dans l’euphorie des années disco. Les fans pourront danser sur les plus grands tubes des années 80 : « Mamma mia », « Money, Money, Money »…

« Le concert de toutes les générations » Le Journal de Montréal. Un concert ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » c’est l’assurance d’une soirée réussie avec un spectacle Live. Ce spectacle a enchanté des millions de spectateurs dans le monde.

+33 2 54 34 10 74

© ABBA

Rue Eugène Viollet-Le-Duc Déols

