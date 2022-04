GENERATION 80, Un nouvel horizon pour la danse Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

GENERATION 80, Un nouvel horizon pour la danse Ouistreham, 21 avril 2022, Ouistreham. GENERATION 80, Un nouvel horizon pour la danse Port de plaisance de Ouistreham Galerie Belle-Rive Ouistreham

2022-04-21 – 2022-05-29 Port de plaisance de Ouistreham Galerie Belle-Rive

Ouistreham Calvados Cette exposition exceptionnelle permet de retrouver les photos emblématiques de l’œuvre d’une vingtaine de chorégraphes ayant marqué les dernières décennies de la danse contemporaine française.

Source : Belle Rive Cette exposition exceptionnelle permet de retrouver les photos emblématiques de l’œuvre d’une vingtaine de chorégraphes ayant marqué les dernières décennies de la danse contemporaine française. Source : Belle… bellerive@karinesaporta.com http://www.bellerive-karinesaporta.com/ Cette exposition exceptionnelle permet de retrouver les photos emblématiques de l’œuvre d’une vingtaine de chorégraphes ayant marqué les dernières décennies de la danse contemporaine française.

Source : Belle Rive Port de plaisance de Ouistreham Galerie Belle-Rive Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Port de plaisance de Ouistreham Galerie Belle-Rive Ville Ouistreham lieuville Port de plaisance de Ouistreham Galerie Belle-Rive Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

GENERATION 80, Un nouvel horizon pour la danse Ouistreham 2022-04-21 was last modified: by GENERATION 80, Un nouvel horizon pour la danse Ouistreham Ouistreham 21 avril 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados