Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Générale Godot #3 L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Générale Godot #3 L’Alimentation Générale, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 23h à 5h

payant

Troisième édition de la générale. Sans flemme et toujours en flegme, le Godot revient aussi assuré que la douce brise d’un soir d’été. Troisième édition de la générale. Sans flemme et toujours en flegme, le Godot revient aussi assuré que la douce brise d’un soir d’été. Une occasion de nouveauté, les tauliers habituels ont l’insigne honneur d’accueillir pour la première fois MLF, résidente du collectif l’Appart Music. Par ce que Godot c’est avant tout le théâtre et les bouffonneries Par ce qu’au théâtre la Générale c’est aussi l’avant première d’une représentation Par ce qu’une générale est celle ou on invite les potes et celle ou on peut encore se permettre de ne surtout pas être parfait. Événements -> Soirée / Bal L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-10-16T23:00:00+02:00_2021-10-17T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris