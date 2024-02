Général Valsero Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, vendredi 14 juin 2024.

Général Valsero Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à l’Espace Julien avec Général Valsero vendredi 14 juin.

Loin d’être un rappeur ordinaire, Valsero est un homme engagé (militant) qui se sert du rap pour mener ses combats, militant pacifiste par essence.



Pour lui les mots sont plus appropriés pour soigner des maux qui minent notre société.



Ses combats sont multiples. Ils vont de la lutte pour l’avènement d’une véritable démocratie dans son pays le Cameroun jusqu’à la protection des minorités vulnérable soumises à la répression. Tous ces combats ne lui ont pas seulement apportés le respect et la reconnaissance mais aussi des arrestations. Il prend un malin plaisir à les compter….



Quand on lui pose la question, la réponse est instantanée, 38 arrestations depuis le début de ma carrière . Toutes au Cameroun précise-t-il en souriant, en plus des menaces sur sa famille. Il est important de souligner que le Cameroun est l’une des dictatures les plus fermées au monde. Le président règne d’une main de fer et sans partage sur le pays depuis 41 ans. Valsero est l’une des seules voix à s’imposer dans cet environnement de répression systématique.



Puis fatalement l’exil pour sa sécurité et celle de sa famille.



C’est pendant l’élection présidentielle française de 2022 que valsero va se faire connaitre du public français. Par respect et admiration pour l’homme, il propose au candidat Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise une chanson qui finira par devenir l’hymne de la campagne du candidat insoumis, intitulé Si j’étais français.



Quand on lui parle d’amour, on peut sentir son pouls et presque entendre le battement de son cœur. Quand on lui demande pourquoi il prend des risques que beaucoup qualifierais d’inutile ou de dangereux, sa réponse est instinctive, « par amour… par amour frère. » L’amour occupe une place principale dans sa vie, c’est sa motivation première. Sans amour rien n’est possible. Sans amour, même la survie de l’humanité est compromise.



Ce n’est pas par hasard que son dernier album s’appel Par Amour, le pourquoi.



Ce n’est pas seulement un artiste qui vous attend ce 14 juin 2024 mais un rappeur qui carbure à l’amour. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Général Valsero Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-26 par Ville de Marseille