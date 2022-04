GENERAL VALSERO Alhambra, 28 mai 2022, Genève.

Alhambra, le samedi 28 mai à 18:00

Gaston Abe, alias Valsero, surnommé « le général » par ses fans, est un artiste auteur-compositeur-interprète camerounais originaire du Cameroun. Né à yaoundé le 12 septembre 1975, il est le 7e de 11 enfant d’un père fonctionnaire et d’une mère femme au foyer. Bercé par les influences musicales de sa mère (Rolling Stones, Michael Jackson, etc…) et celles de son père (Vieilles chansons révolutionnaires), c’est à partir des années 90 qu’il commence à s’intéresser au rap US (Africa Baambata, RUN DMC, Public Enemy, NWA). Des études et un diplôme de technicien obtenu en 2000, c’est la recherche d’un emploi qui lui fait comprendre la réalité de son pays : Révolté par l’inaction du gouvernement et l’immense corruption qui gangrène le pays, il devient artiste rappeur engagé. 2008 : Première chanson choc « Lettre au Président ». Véritable alerte courageuse et acerbe envoyée au Président Paul Biya afin de le faire réagir sur la situation des jeunes. S’en suivront, plusieurs chansons toutes revendicatives et qui feront de Valsero, l’Artiste du peuple. Celui qui chante tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Puis des années à se produire en concert et continuer de revendiquer une alternance gouvernementale et un changement des mœurs. Récemment, son amitié avec l’opposant politique au gouvernement en place, Maurice Kamto lui permet d’avoir une répercussion politique auprès du peuple camerounais. Ce soutien lui vaudra d’ailleurs une condamnation d’emprisonnement pour participation à une manifestation pacifique. Libéré après 10 mois de détention, en octobre 2019, Valsero part pour l’Europe d’où il continue son combat et adresse, sans relâche des messages au peuple camerounais et aux peuples opprimés d’Afrique afin qu’ils s’émancipent. La prison ne l’a pas détruit. Au contraire, elle n’a fait que renforcer l’homme dans son combat, et c’est l’Artiste qui se charge d’en distiller les rimes au monde entier. Une de ses chansons « Resistance » est d’ailleurs devenue l’hymne des opposants camerounais. Prochaine étape, dénoncer toutes les inégalités et les comportements qui pourrissent ce monde et espérer qu’il en devienne meilleur. Après avoir rempli le Zenith de Paris en Septembre 2021 Valsero se lance a l’assaut de la mythique salle de l’Alhambra Genève Contacts pour renseignements clients : Tel : 0041 076 218 68 90 / 0033 753 614 144 e-mail : [[prospertakougoum@hotmail.com](mailto:prospertakougoum@hotmail.com)](mailto:prospertakougoum@hotmail.com)

De CHF 40.- à CHF 58.-

ENEM AFRICA SUISSE présente : Général Valsero en concert à l’Alhambra le 28 mai 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



