Parc de la Ramie, le samedi 3 juillet à 20:00

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **GENERAL STRIKE** —————— Grève générale in French, les 6 ouvriers de General Strike lèvent momentanément leur piquet de grève pour vous envoyer une mécanique de pointe tournée et fraisée de rythmes affûtés. Un son d’usine brut et entêtant pour vous immerger le temps d’un débrayage, dans la musique de la Louisiane. La puissance des 3 trombones, le ronflement du Sousaphone et une rythmique de précision, c’est LA chaîne de montage parfaite pour vous sortir du groove en série ! **Concert : 20h** **Concert : 21h45**

Gratuit ; Plein Air

DES MUSICIENS DE SERGENT GARCIA, SAX MACHINE, CEUX QUI MARCHENT DEBOUT… UNE FANFARE À VOUS COUPER LE SOUFFLE ! Parc de la Ramie 60 Rue Max Dormoy 59113 Seclin Seclin Nord

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00

